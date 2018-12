Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo quer trabalho nos tribunais mas não garante meios

Juízos de proximidade vão realizar mais julgamentos de natureza cível até 50 mil euros.

Por Sónia Trigueirão | 14:37

O Governo quer que os tribunais de proximidade realizem julgamentos de natureza cível até 50 mil euros, mas não tem resposta para a falta de meios. Confrontada esta quarta-feira no Parlamento, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, não apresentou soluções para a falta de meios.



Limitou-se a negar a falta de recursos humanos e, no que toca aos meios materiais, falou dos automóveis para as deslocações dos magistrados.



"Estamos a rever a frota automóvel para encontrar soluções nos locais onde há dificuldades", disse. Isto depois dos partidos da oposição, PSD, BE, PCP e CDS-PP terem feito eco dos pareceres que dão conta da falta de meios informáticos, degradação de vários edifícios e da falta de funcionários para, por exemplo, manter as secretarias abertas quando decorre um julgamento.



Na mesma sessão, no Parlamento, a ministra da Justiça apresentou também as alterações ao Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e afirmou que são um passo em frente para a modernização e para premiar o mérito dos mais novos.



Os partidos da oposição consideraram que será necessário fazer algumas afinações ao diploma quando for a discussão na especialidade.



PORMENORES

Uma carreira plana

O novo estatuto introduz uma carreira plana de progressão com duas categorias (procurador da República e procurador- -adjunto), alteração que, segundo a ministra da Justiça, "irá possibilitar que os mais novos e mais empenhados magistrados possam aceder a lugares de maior responsabilidade" na hierarquia.



Clarificar papéis

Telmo Correia, do CDS-PP, disse que era necessário clarificar o papel do procurador-geral da República e do Conselho Superior do Ministério Público como órgão fiscalizador.