Governo reforça testagem à Covid-19 no ensino e empresas na região de Lisboa

O Governo vai reforçar a testagem nas escolas de ensino secundário e superior na Região de Lisboa e Vale do Tejo, onde o índice de transmissibilidade do SARS-Cov-2 e a incidência estão a subir, disse fonte oficial.

"Esta testagem tem três parâmetros (dirigida, programada e oportunística) e segue as diretrizes da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da 'task force' da testagem", disse o Ministério da Saúde, em resposta à Lusa sobre a estratégia de testagem a adotar neste reforço, anunciado este domingo numa entrevista do secretário de Estado Adjunto, Lacerda Sales, ao "Diário de Notícias" (DN).

O Ministério da Saúde diz que este reforço da testagem será feito "onde existe um aumento mais intenso do Rt e da incidência", como é o caso da Região de Lisboa e Vale do Tejo, na qual se pretende "testar um conjunto de segmentos fundamentais, como já aconteceu no passado: ensino, empresas e função pública".