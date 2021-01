Governo reúne-se hoje com especialistas sobre encerramento das escolas

O Governo vai reunir-se com especialistas sobre o possível encerramento das escolas e também a nova estirpe da Covid-19. Fonte do Ministério da Saúde confirmou ao Correio da Manhã que a reunião vai acontecer esta quarta-feira à tarde.



O encontro com epidemiologistas será liderado pela ministra da Saúde, Marta Temido e pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.



Recorde-se que Portugal registou, esta quarta-feira, 14 647 infetados e 219 mortos por Covid-19 em 24 horas, os valores mais elevados desde o início da pandemia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).



