Governo revela medidas para passageiros provenientes do Reino Unido

Os cidadãos portugueses a viver no Reino Unido terão de apresentar um teste negativo à Covid-19 para entrar em Portugal.De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna, as medidas entram em vigor a partir das 00h00 de segunda-feira, 21 de dezembro.

- são apenas autorizados a entrar em território nacional os passageiros de voos provenientes do Reino Unido que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal;

- Os passageiros têm de apresentar, à chegada a Portugal, comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo;

- Os cidadãos que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo são encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para a realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito;

- Neste caso, os cidadãos terão de ficar em isolamento nos termos definidos pelas autoridades de saúde.



Segundo o mesmo documento, em Portugal não se confirma a circulação da nova variante da Covid-19 identificada no Reino Unido, segundo os dados obtidos pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.



A medida de restrição à entrada de passageiros oriundos do Reino Unido "será atualizada de acordo com a evolução da situação", adiantam ainda os comunicados dos ministérios.