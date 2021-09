Governo só avança para nova fase de alívio das restrições da pandemia após reunião com Infarmed

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, revelou esta quinta-feira que as decisões sobre o fim do uso da máscara e a nova fase de alívio de restrições da pandemia em Portugal vão depender de uma reunião com especialistas do Infarmed.Ministra referiu que no "final deste mês [setembro] Portugal atingirá a meta dos 85% da população vacinada, a intenção do Governo é que se realize nova reunião do Infarmed para avaliar este momento da pandemia".Quando o uso de máscara deixar deixar de ser obrigatório na rua as orientações serão dadas pela Direção-Geral da Saúde."Não podemos assumir o fim total das restrições. A pandemia ainda existe. Chegamos a uma fase da pandemia que podemos aliviar as medidas", explicou Mariana Vieira da Silva.O Conselho de Ministros reuniu-se esta quinta-feira.