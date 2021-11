"Governo tem de ter em conta os portugueses espalhados pelo mundo": Os relatos de duas cidadãs retidas em Moçambique

Omicron.

Sílvia Leite, emigrante portuguesa na capital de Moçambique, Maputo, relatou a atual situação que se vive no país devido à ameaça da nova estirpe do vírus da Covid-19 designadaEm declarações à, a Sílvia afirmou que "o Governo quando toma medidas tem de ter em conta os portugueses espalhados pelo mundo". Comentou também que tem uma amiga que não consegue voltar "para casa" [para Portugal], numa altura em que muitos portugueses desejam ir passar o Natal à terra natal com a família.Apesar de afirmar que não há qualquer caso da nova estirpe em Maputo, Sílvia aponta que o que a preocupa é que vão ficar "isolados do mundo". A portuguesa confessa que há falta de meios em Moçambique para combater o vírus.Adiantou também que o pai da sua filha está, de momento, em Joanesburgo sem possibilidade de sair dessa país e obrigado a estar hospedado num hotel, o que comenta ser "muito complicado devido à falta de qualquer apoio".Também Paula, que foi em viagem para Moçambique, afirma que não sabe como voltar para Portugal e que tem dois filhos em Portugal à sua espera, numa altura "em que todos queremos regressar". "Como é que uma mãe explica aos filhos pequenos que pode não passar o Natal?", confessou Paula.Afirmou que contactou o consulado e que o mesmo não lhe deu qualquer garantia sobre o regresso - "disseram que me iriam dar uma resposta na segunda-feira". Paula afirma que não há casos em Moçambique e que a notícia da suspensão dos voos foi "uma surpresa".