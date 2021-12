Com mais de 1,5 milhões de portugueses vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19, aumenta a pressão para acelerar o processo de vacinação antes do período natalício. No fim de semana foram administradas mais de 118 mil terceiras doses, tendo-se iniciado este domingo a vacinação para as pessoas com mais de 50 anos que receberam a vacina da Janssen.