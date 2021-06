O Governo deverá formalizar esta quinta-feira uma travagem no processo de desconfinamento, adiando a nova fase de alívio de medidas prevista para a próxima segunda-feira, dia 28 de junho.Segundo a edição online do ‘Negócios’, a suspensão do desconfinamento surge como inevitável, tendo em conta a evolução mais recente da situação da pandemia, com o País a entrar claramente no quadrante vermelho da matriz de risco.