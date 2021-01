Governo vai apoiar todas as famílias no pagamento da fatura da luz durante confinamento

O Governo vai apoiar todas as famílias no pagamento da fatura da luz durante enquanto o País estiver confinado devido à Covid-19.



A medida irá aplicar-se a todo o mês de janeiro e estará em vigor por tempo indeterminado para já. A notícia, avançada pelo jornal Expresso, dá conta que a iniciativa terá um custo estimado entre 20 a 25 milhões de euros por mês.





Recorde-se que o primeiro-ministro António Costa afirmou esta terça-feira, após a reunião no Infarmed, que o país está "com fortíssima dinâmica de crescimento [de contágios da Covid-19]" e que esta só poderá ser travada com um "".Especialistas divergiram sobre as melhores medidas para as escolas mas o primeiro-ministro avança que as escolas com alunos até aos 12 anos vão continuar abertas. "Nada justifica encerramento das escolas para crianças até aos 12 anos", diz António Costa e acrescenta que vai fazer mais audições com os especialistas para tomar uma decisão sobre as restantes escolas.