Governo vai comprar mais 15 mil computadores para facilitar o ensino a distância

A despesa que o Governo aprovou esta quinta-feira para a aquisição de computadores para as escolas, de forma a facilitar o ensino a distância, vai permitir comprar mais 15 mil equipamentos, revelou o Ministério da Educação.

Segundo o comunicado do Ministério da Educação, a despesa aprovada hoje em Conselho de Ministros totaliza 4,5 milhões de euros, o suficiente para comprar mais 15 mil computadores.

Estes equipamentos somam-se aos 100 mil computadores que já foram distribuídos no 1.º período letivo e aos 335 mil já comprados no âmbito do programa Escola Digital, com recurso a fundos comunitários, que deverão ser entregues durante o 2.º período.