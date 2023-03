Governo vai continuar a ajudar as pessoas apesar do apelo do BCE para reduzir apoios

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garantiu esta sexta-feira que o governo vai continuar a ajudar as pessoas, nomeadamente as mais vulneráveis, apesar do apelo da presidente do Banco Central Europeu para os governos reduzirem apoios a famílias.

"Aquilo que temos feito e continuaremos sempre a fazer é procurar em cada momento responder à situação das pessoas, nomeadamente focando-nos nas pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade", disse Ana Mendes Godinho, no Porto, à margem da Cimeira das Pessoas "Não há Europa Social sem Direitos Sociais".

A governante disse que o Governo procura sempre mobilizar, a par das medidas excecionais, medidas de investimento estrutural naqueles que são os grandes desafios.

"É isso que temos feito e que vamos continuar sempre a fazer", vincou.

Na quinta-feira, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apelou aos governos da zona euro para começarem "rapidamente" a reduzir os apoios orçamentais às famílias e às empresas, para travar a inflação.

"É importante começar rapidamente a reduzir essas medidas de forma concertada" para evitar "aumentar as pressões inflacionistas a médio prazo", declarou Lagarde, em conferência de imprensa, após a reunião de política monetária do BCE.

Lagarde disse também que o BCE "está pronto a agir, se for necessário" para "preservar a estabilidade financeira".

Questionada sobre a greve desta sexta-feira da função pública, Ana Mendes Godinho recusou fazer comentários por não ter dados sobre a adesão, reforçando, contudo, que a greve é um direito de todos.