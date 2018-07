Governo vai contratar 1234 jovens médicos

839 vagas são em hospitais, 378 em medicina geral e familiar e 17 para saúde pública.

Por Francisca Genésio | 01:30

"Queremos captar os médicos que estão fora do Serviço Nacional de Saúde, porque precisamos deles", disse Fernando Araújo.



Os diplomas prevêem ainda incentivos financeiros, de "progressão de carreira e até de férias" a 150 médicos que queiram trabalhar em hospitais e centros de saúde em regiões carenciadas.



O Centro Hospitalar de Lisboa Central e os hospitais de Coimbra, do Algarve e de Évora são as unidades de saúde com mais carência de profissionais de Saúde e, por isso, são aquelas que vão poder contratar um maior número de médicos recém-especialistas, segundo os despachos publicados ontem em Diário da República.No total , são 1234 vagas destinadas aos jovens clínicos: 839 em hospitais, 378 em medicina geral e familiar e 17 destinadas à área da saúde pública. Segundo o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, "até ao fim de setembro os médicos deverão estar no local onde pertencem".