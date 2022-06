Governo vai criar equipa para avaliar aumento da delinquência juvenil

O ministro da Administração Interna disse esta segunda-feira que vai ser criada uma equipa para avaliar o aumento da delinquência juvenil e será composta por elementos da saúde pública, segurança social, polícias e de outras áreas do Governo.

"Confirmo que está a ser constituída uma equipa que terá pessoas da saúde pública para avaliar os termos em que o confinamento pode contribuir para justificar o crescimento dos indicadores ligados à delinquência juvenil. Queremos também ter pessoas ligadas à segurança social e proteção social dos mais carenciados, estarão depois outros serviços, nomeadamente a própria PSP, a GNR e outras áreas governativas para procurarmos detetar as causas", disse aos jornalistas José Luís Carneiro.

O ministro, que falava aos jornalistas à margem do congresso dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, precisou que o objetivo do Governo é atuar junto dos jovens "em função das causas detetadas" pela equipa.