Governo vai investir cerca de 2 milhões de euros em viaturas para a Escola Segura

O Governo tem previsto investir cerca de dois milhões de euros em viaturas "especificamente destinadas aos programas de proximidade da PSP e GNR", nomeadamente a Escola Segura, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

Na sessão de abertura de um seminário organizado pela Polícia de Segurança Pública sobre os 30 anos de existência do programa Escola Segura em Portugal, José Luís Carneiro, afirmou que este programa continua a assumir um papel "muito relevante e obriga a um investimento permanente, quer nas pessoas, na sua capacitação, quer nos meios de trabalho, tendo em vista aperfeiçoar a capacidade de intervenção".

"No âmbito da Estratégia Integrada de Segurança Urbana, em que temos vindo a trabalhar, e que muito brevemente será colocada em discussão pública, o programa Escola Segura assumirá particular centralidade. Trata-se de uma nova abordagem da segurança urbana, assente nos princípios da prevenção, da proximidade ao cidadão, da promoção de parcerias locais, do sentido da oportunidade da avaliação e da intervenção e da necessidade de promover a integração e a interconexão entre os diferentes programas e instrumentos de intervenção sobre a realidade", precisou.