Governo vai recrutar 10 médicos para hospital de Setúbal e fazer obras de ampliação

O Governo vai recrutar 10 médicos de diferentes especialidades para o Centro Hospitalar de Setúbal e lançar o concurso internacional para as obras de ampliação, anunciou esta segunda-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

António Lacerda Sales precisou que o concurso internacional de ampliação da unidade hospitalar vai ser lançado durante a primeira quinzena de outubro e a obra "estará terminada em 2023".

À margem da assinatura do acordo de cooperação entre o INEM, Liga dos Bombeiros Portugueses e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o secretário de estado foi questionado sobre a situação no Centro Hospitalar de Setúbal, após a demissão do diretor clínico, que justificou a decisão com a falta de condições do hospital.