Governo vai rever critérios de exclusão de dadores de sangue por comportamento sexual

O Ministério da Saúde criou esta segunda-feira um grupo de trabalho para rever, no prazo de uma semana, a norma de 2016 que define os critérios de inclusão e exclusão de dadores de sangue por comportamento sexual.

O grupo de trabalho foi constituído por decisão do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, na sequência da conclusão do estudo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre "comportamentos de risco com impacte na segurança do sangue e na gestão de dadores".

Em causa está a norma 009/2016 da Direção-Geral da Saúde (DGS), referiu em comunicado o gabinete de Lacerda Sales, ao adiantar que o grupo de trabalho agora criado "terá uma semana para a análise do estudo e respetiva alteração da norma em conformidade".