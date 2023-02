O ministro da Saúde reiterou esta quarta-feira que não está previsto encerrar maternidades públicas. "Não vai haver e não está previsto o encerramento de nenhuma maternidade pública", garantiu Manuel Pizarro, em Lisboa, repetindo o que já afirmara no início do mês.



Já o diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, afirmou no Parlamento que fará os "possíveis e impossíveis" para não fechar blocos de partos.









