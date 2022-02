Graça Freitas anuncia 'Casa Aberta' para crianças não vacinadas e admite fim de isolamento para assintomáticos

"Para os casos, sim. Para os doentes, não. Os doentes continuam a ter direito ao seu isolamento, estão no auge da sua transmissibilidade", explicou, adiantando que estão a ser pensadas outras medidas, como a redução dos dias de isolamento no caso de contactos de risco.

Graça Freitas, Diretora-geral da Saúde, anunciou esta quinta-feira que, este fim de semana, vai estar disponível a modalidade 'casa aberta' para todas as crianças que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19. Nas próximas horas, para a mesma faixa etária, estará também disponível o autoagendamento, se os encarregados de educação assim entenderem. A modalidade 'casa aberta' estará disponível nos centros de vacinação até às 13h00.Na mesma entrevista, concedida ao CNN Portugal, Graça Freitas adianta ainda que a DGS está a ponderar o fim do isolamento para os infetados com Covid-19 que estejam assintomáticos.