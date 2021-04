Luz verde para a vacina Covid da Johnson & Johnson em Portugal

Marta Temido, ministra da saúde, Graça Freitas, diretora-geral da DGS, e Gouveia e Melo, coordenador da 'Task Force' fizeram esta quarta-feira um balanço da vacinação contra a Covid-19 em Portugal. O ponto-chave para os próximas tempos será de aceleração do processo visto que estamos agora numa fase de "abundância" de vacina, como descreve Graça Freitas.





Marta Temido afirma que com a quantidade de pessoas já vacinadas em Portugal, o desafio agora é garantir a celeridade do processo uma vez que "há maior disponibilidade de vacinas". Cerca de 7% da população tem já o processo completo de vacinação e todas as pessoas com mais de 60 anos terão a vacina até ao final de maio.



A ministra lembrou que o Plano de Vacinação, que começou em dezembro, foi sofrendo alterações e assim continuará mediante as situações que forem surgindo.



Graça Freitas fala em quatro passos da vacinação: a capacidade de fabricar vacinas, o licenciamento, as regras implementadas pelas autoridades de saúde e a operacionalização da vacinação. "Um puzzle complexo", descreve.



Segundo Graça Freitas, diretora-geral da DGS, o processo é agora pautado pela vacinação rápida e por idade descrescente. A faixa etária dos 70 aos 79 anos são prioridade, depois os 60 aos 69 anos e assim sucessivamente. Os doentes oncológico ativos passam a prioridade assim como os que aguardam transplantes. Também os diabéticos e com problemas de obesidade passam a ganhar maior importância para receberem a vacina.



Gouveia e Melo afirma que com a quantidade de doses previstas, o objetivo é vacinar 100 mil pessoas por dia numa operação massiva que deverá durar quatro meses. "Não será uma tarefa fácil", alerta o coordenador da 'Task Force'.



O presidente do Infarmed, Rui Ivo, avançou com o anúncio de 'luz verde' para a vacina da Johnson & Johnson em Portugal. "Não há nenhuma razão para constrangimento da utilização das vacinas", defendeu Rui Ivo.



"Neste momento em relação a qualquer das quatro vacinas aprovadas pela União Europeia existem condições para a sua utilização", conclui.



Gouveia e Melo sublinha que caso tivessemos vacinado os sete milhões de pessoas com a Johnson & Johnson em Portugal como fizeram os EUA teríamos, possivelmente sete mortos. Por outro lado, o facto de não termos vacinado no último ano provocou um universo de mais de 16 mil mortos no nosso País.



Relativamente às 3500 vacinas desperdiçadas em Famalicão, Gouveia e Melo afirma que, num processo desta dimensão, não haver erros é "impossível". É preciso limitar os erros ao máximo, mas estes podem acontecer, defende o coordenador da Task Force.



A ministra da saúde avança ainda que o autoagendamento da vacina deverá estar disponível já na próxima semana. Esta plataforma permitirá que as pessoas elegíveis dentro da fase de vacinação (agora entre os 70 e os 79) possam escolher várias opções para serem vacinados.



Relativamente aos pacientes recuperados, os que tiveram o vírus há mais de seis meses deverão começar a ser vacinados.