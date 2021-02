A Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou esta quinta-feira que Portugal está a vacinar a bom ritmo contra a Covid-19 e recusou comentar a demissão polémica do coordenador da task-force Francisco Ramos.Sobre o facto de ter estado "desaparecida", Graça Freitas afirmou que a Diretora-Geral da Saúde "não precisa de aparecer, precisa de trabalhar".Questionada pelosobre as polémicas com a vacinação ilegal e se o seu posto está em risco, Graça Freitas referiu que o seu "lugar está sempre à disposição".Durante a visita a uma unidade de saúde em Alcochete e falando relativamente ao Dia Mundial do Cancro, Graça Freitas disse que "não se deve ter medo de os fazer", referindo-se aos rastreios oncologicos e apelou à realização recorrente.O cancro de mama ultrapassou o do pulmão como o mais diagnosticado no mundo, segundo dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Cancro, e as estimativas indicam que os novos casos de cancro serão 50% superiores em 2040.

Quando se assinala o Dia Mundial do Cancro, os dados foram relevados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que alerta para o facto de, nas últimas décadas, o número total de pessoas diagnosticadas com cancro quase ter duplicado, passando de cerca de 10 milhões em 2000 para 19,3 milhões em 2020.