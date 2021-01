Covid-19 ajuda mortalidade a bater recordes em Portugal

Janeiro de 2021 é um dos meses mais negros de sempre, em Portugal, no que à mortalidade diz respeito. O dia 20 bateu todos os recordes com 734 óbitos, dos quais 219 dizem respeito a vítimas da Covid-19. As 734 mortes registadas no dia 20 de janeiro, o dia com mais mortos de sempre no País - desde que há registo -, representam perto do dobro da média de óbitos no mesmo dia entre os anos de 2009 e 2019.A 8 de janeiro, Portugal ultrapassou pela primeira vez desde o início da pandemia a barreira dos 100 mortos por Covid-19. Nesse dia, as mortes por Covid-19 representavam cerca de 20% da totalidade de óbitos no País. A 19 de janeiro, quando Portugal ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 200 óbitos ligados ao novo coronavírus, estes já representavam mais de 30% da totalidade de mortes no País.Há 12 dias consecutivos que Portugal ultrapassa os 600 óbitos por dia. Das mais de 600 mortes diárias, pelo menos 100 são sempre de pessoas infetadas com Covid-19.Esta sexta-feira, a média diária de mortes dos últimos sete dias era de 680 óbitos. Lisboa e Vale do Tejo é desde janeiro a região do País onde se registam mais mortes e desde dia 6 sempre com o número de óbitos acima dos 200, segundo dados do eVM.Entre o primeiro e último dia de dezembro de 2020 registou-se um total de 13006 óbitos no País. Nos primeiros 22 dias do mês de janeiro, o total de mortes de dezembro foi já ultrapassado. Entre 1 e 22 de janeiro, 13237 perderam a vida.Só nos primeiros 22 dias de janeiro morreram 3014 pessoas vítimas da Covid-19, mais 613 do que em todo o mês de dezembro.