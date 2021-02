Portugal é dos piores países do Mundo a combater a Covid-19, segundo ranking da Bloomberg

Portugal é um dos piores países a combater a Covid-19, de acordo com o Ranking de Resiliência Covid da Bloomberg. Num universo de 53 países analisados, Portugal ocupa a 44ª posição (desceu dois lugares face ao mês passado). Na Europa, apenas a República Checa está pior classificada.O ranking analisa vários critérios (sanitários, sociais, económicos e políticos) no combate à pandemia. No topo da lista está a Nova Zelândia, com um índice de resiliência de 77,2 pontos. Portugal tem 43,1 pontos, e está entre a Colômbia (43,6) e o Irão (42,9).A média diária de novos casos atingiu, na última semana, o valor mais baixo desde outubro, 2000. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a 24 de fevereiro registaram-se 8917 novos casos nos últimos 7 dias, correspondendo a uma média diária de 1274 novos casos.