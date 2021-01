Todos os índices de Covid-19 disparam em Portugal menos a vacinação

País é, a nível mundial, o que regista mais casos por dia e mortes em proporção da população. Já no número de pessoas a vacinar descemos nos rankings Alfredo Leite (alfredoleite@cmjornal.pt) Por 18:23

Portugal alcançou esta terça-feira o topo dos mais relevantes índices de Covid-19 a nível mundial e essa é uma péssima notícia. O gráfico de incidência de casos mortais por dia permite observar a posição descontrolada do país quando comparada com as médias da União Europeia (EU) e mundiais.





De acordo com os dados mais recentes da universidade britânica de Oxford, coligidos no site Our World in Data, Portugal regista uma incidência de mortos a rondar os 26 por milhão de habitantes enquanto que na UE esse número é de 4,24 e na média mundial é de 1,70. (dados a 25 de janeiro). Já no valor acumulado de sete dias o número melhora, mas pouco: regista 23,72.

No aparecimento de novos casos de contágio por Covid-19, Portugal destaca-se também, pela negativa, dos restantes países mundiais. Enquanto o país regista no acumulado de sete dias 1213,42 novos casos por milhão de habitantes, nos Estados Unidos esse valor é de 515,77, no Reino Unido 498,21 e a média da UE (números a 24 de janeiro) é de 300,37.



No Brasil, um dos países do mundo mais afetados pela doença o valor acumulado é 241,70.