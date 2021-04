Grande Lisboa e Norte concentram novos casos de Covid-19

Portugal registou este sábado duas mortes atribuídas à Covid-19 , 567 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e uma nova redução do número de internamentos em enfermaria, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Uma das vítimas mortais foi contabilizada no Norte e outra em Lisboa e Vale do Tejo. Estas duas regiões representam, em conjunto, 76,7% (435) do total de novas infeções. Estão internados em enfermaria 342 doentes , menos 42 num dia.







O valor deste sábado e de sexta-feira (98) é igual ao reportado a 28 de setembro. Há mais 691 pessoas em vigilância.