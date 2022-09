"Grande passo do 25 de Abril": Marcelo saúda elevado número de alunos no ensino superior

O Presidente da República saudou este domingo o elevado número de alunos colocados no ensino superior, considerando que esta "democratização do acesso ao ensino superior" advém do 25 de Abril.

Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, cujos resultados foram conhecidos hoje, ficaram colocados quase 50 mil alunos, que representam 81% do total de candidatos.

Este foi o segundo valor mais alto de sempre e para Marcelo Rebelo de Sousa é o espelho da "democratização do acesso ao Ensino Superior".

"Eu sou do tempo de ser um privilegiado: Éramos uma minoria das minorias das minorias", recordou o professor universitário em declarações aos jornalistas durante uma visita à Feira do Livro de Lisboa.

Para o Presidente da República, este "é um grande passo do 25 de Abril e da democracia de alargar o acesso dos jovens portugueses ao Ensino Superior".

Além do aumento de jovens a estudar no ensino superior, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que "é preciso que vá também melhorando o lado qualitativo".

Entraram nesta primeira fase do CNAEN 49.806 novos estudantes, o segundo maior número em 33 anos, superado apenas pelos quase 51 mil alunos que ficaram colocados na primeira fase do concurso em 2020.

Também diminuiu o número de alunos que, para já, ficaram de fora: dos 61 mil candidatos, 11.701 não conseguiram ainda colocação numa universidade ou politécnico, o equivalente a 19%, menos quatro pontos percentuais face ao ano anterior.

Cerca de metade dos candidatos conseguiram assegurar um lugar na sua primeira escolha e um total de 82% conseguiu vaga numa das três primeiras opções.