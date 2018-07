Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Grândola aposta na qualificação de jovens nas áreas da aeronáutica e turismo

Oferta formativa, segundo António Figueira Mendes, pretende "criar novas oportunidades para os jovens".

Dois novos cursos vão ser ministrados no próximo ano letivo em Grândola, Setúbal, nas áreas do turismo e da aeronáutica para responder ao crescimento dos dois setores no concelho, disse esta terça-feira o presidente do município.



A oferta formativa, segundo António Figueira Mendes, pretende "criar novas oportunidades para os jovens" e "aumentar a capacitação dos recursos humanos locais" face ao investimento que a multinacional francesa Lauak está a realizar no concelho alentejano para produzir componentes para a indústria aeronáutica.



"Foi criada uma comissão entre o município e o Instituto Politécnico de Setúbal para definir a forma como os dois cursos vão funcionar já no próximo ano letivo", adiantou à agência Lusa o presidente da Câmara de Grândola.



"Com o investimento que esta empresa do setor aeronáutico está a fazer em Grândola e tendo em conta os vários projetos imobiliários que estão a nascer no concelho, sentimos cada vez mais necessidade de mão de obra qualificada para responder às ofertas de trabalho que vão ser criadas", acrescentou.



Segundo António Figueira Mendes, a autarquia irá "garantir o espaço físico onde vão decorrer os cursos e contribuir com algum equipamento informático", enquanto o Politécnico de Setúbal ficará responsável por fornecer os professores.



Os cursos de Técnico Superior Profissional nas áreas da gestão turística e da produção aeronáutica vão ser ministrados no Centro de Empresas de Grândola.



"Estamos a estudar ainda formas de criar incentivos para os alunos com o 12.º ano de escolaridade puderem candidatar-se, porque nem todas as famílias têm condições financeiras para fazer face às propinas para que os filhos possam frequentar estes cursos" sublinhou.



Apesar de a oferta formativa se dirigir, preferencialmente, aos jovens de Grândola, o autarca admitiu a possibilidade de alargar as candidaturas a outros concelhos do litoral alentejano.



"Uma das questões que se coloca, neste momento, é saber se temos mesmo em Grândola alunos suficientes para estes dois cursos", frisou António Figueira Mendes.



De acordo com o autarca, serão criadas duas turmas num total de 40 alunos e os cursos terão a duração de dois anos letivos.



A Lauak, empresa multinacional francesa, está a desenvolver em Grândola um projeto para produzir, a partir de 2019, componentes para a indústria aeronáutica, estando prevista a criação de cerca de 250 postos de trabalho nos primeiros dois anos de laboração.



A fábrica, que já está em construção, vai ter três linhas autónomas de produção, estando prevista, para o início do próximo ano, a entrada em funcionamento da linha destinada a produzir peças do avião A320 da Airbus.



Após o arranque da construção da unidade fabril, a empresa deu início ao processo de recrutamento para a formação de trabalhadores que decorre ao longo deste ano.