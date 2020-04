Grândola aprova medidas de apoio às famílias, instituições e empresas

A Câmara Municipal de Grândola aprovou esta quinta-feira um pacote de 30 medidas excecionais que visam fazer face às dificuldades das famílias que se confrontam com a diminuição dos seus rendimentos, das instituições que precisam de mais meios, e das empresas que foram obrigadas a fechar as portas.

O Presidente da Câmara, António Figueira Mendes, refere ao CM que a pandemia COVID-19 "veio alterar radicalmente as nossas vidas. Vivemos tempos difíceis, de desafios constantes". E que, por isso "a segurança da nossa população, o apoio aos profissionais de saúde, bombeiros, forças de segurança, instituições do setor social, e aos nossos trabalhadores são, neste momento, as prioridades da ação da autarquia".

Neste sentido o Executivo criou no imediato "um conjunto de respostas de emergência para assegurar os serviços básicos aos munícipes, para ajudar quem está na linha da frente deste combate e para auxiliar a população mais vulnerável".

Agora, acrescenta António Figueira Mendes é tempo de "tornar Grândola ainda mais solidária. O pacote de medidas que aprovámos hoje em reunião do executivo municipal visam alargar o apoio municipal de modo a minimizar os impactos negativos da pandemia na atividade económica e social do nosso Concelho e no dia-a-dia da nossa população".

No âmbito dos "Apoios às famílias" o Município vai "isentar, pelo período de três meses, o pagamento das rendas das habitações sociais municipais e o pagamento dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos aos consumidores do tarifário social doméstico, e o pagamento das tarifas fixas dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos para todos os consumidores domésticos. Foi também aprovado o fornecimento de refeições aos alunos dos escalões A e B e alargamento desta medida às férias escolares da páscoa e a criação de uma Linha de Apoio Psicológico".

No quadro dos "Apoios às Instituições" o Município vai "reforçar o apoio monetário aos bombeiros e às IPSS do concelho e manter os apoios previstos em protocolo para os Clubes e Associações, mesmo durante a paragem nas atividades, isentando os clubes do pagamento de taxas de utilização dos equipamentos municipais referentes ao mês de março. No âmbito destas medidas o Município vai continuar a angariar apoios privados para reforço dos serviços de saúde e proteção civil".

Quanto aos "Apoios à Economia Local e Empresas" a câmara aprovou o "pagamento imediato a todos os fornecedores e vai isentar durante, este trimestre, o pagamento das tarifas fixas dos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos para todos os consumidores não domésticos, o pagamento de taxas referentes à ocupação do espaço público e publicidade aos detentores de estabelecimentos comerciais, e o pagamento até junho de rendas espaços municipais arrendados ou concessionados".

A autarquia adaptou um equipamento municipal com capacidade para albergar 100 pessoas (40 em quartos isolados e 60 em espaço comum), com uma área de 2000m2, estando preparado para funcionar como centro de acolhimento, podendo dentro das necessidades, evoluir para unidades temporárias de acolhimento militar, forças de segurança, corpo de bombeiros e em necessidades mais estremas passar para hospital de campanha.