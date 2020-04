Grândola com 10 casos de coronavírus

conta com 10 pessoas infetadas pela Covid-19. O autarca local, António Figueira Mendes, afirmou ao CM que "está identificada a cadeia de transmissão" que originou sete casos, são todos estrangeiros (espanhóis, colombianos e chilenos) e trabalham numa obra de construção civil na zona rural do concelho.Os outros três casos são "duas mulheres que estiveram de férias no Dubai e um homem que tem casa em Melides, mas que é natural de Lisboa".Todos os doentes estão em casa, em isolamento profilático. Há ainda 52 pessoas sob vigilância, porque estiveram em contacto com os infetados. Em todo o Litoral Alentejano há 24 pessoas com Covid-19, estando três internadas no Hospital do Litoral Alentejano, e uma nos cuidados intensivos.