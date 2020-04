Em tempos de pandemia, a vila de Grândola, comemorou o 25 de Abril à janela, onde se cantou a "Grândola Vila Morena" de José Afonso e o Hino Nacional.

Pontualmente, às 15 horas, o presidente da autarquia, António Figueira Mendes, acompanhado pelo executivo e pelo presidente da Assembleia Municipal Rafael Rodrigues cantou "Vila Morena" a partir das janelas dos Paços do Concelho.

Grândola tem uma forte ligação ao 25 de abril, já que foi aqui que em 1971, José Afonso escreveu a música "Grândola Vila Morena", que foi a senha para a revolução de 1974.

Para António Figueira Mendes, este facto "dá-nos mais responsabilidade, mas também é um grande orgulho para nós, foi um acontecimento que nos deu a conhecer ao mundo".

Este ano "não podemos comemorar o 25 de abril como é habitual, com a população, mas de qualquer forma não quisemos deixar de assinalar este dia que foi tão importante para o nosso país" lamentou o autarca.

A música "Grândola Vila Morena" é um orgulho para o concelho já que o deu a conhecer ao mundo, "hoje esta música é um hino de libertação e de democracia para muitos povos, é conhecida e cantada em vários partes do mundo" afirmou com orgulho António Figueira Mendes.

"Grândola, Vila Morena" é uma canção composta e cantada por Zeca Afonso que foi escolhida pelo Movimento das Forças Armadas (MFA) para ser a segunda senha de sinalização da Revolução dos Cravos.

José Afonso escreveu a primeira versão do poema "Grândola Vila Morena" após ter sido convidado a participar nos festejos do 52º Aniversário da coletividade Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense (SMFOG) em 17 maio de 1964 e ter ficado impressionado com o ambiente fraterno e solidário desta Sociedade alentejana.

A canção foi incluída no álbum Cantigas do Maio, gravado em dezembro de 1971, disco que conta com os arranjos e direção musical de José Mário Branco.

À meia noite e vinte minutos e dezoito segundos do dia 25 de Abril de 1974, a canção foi transmitida pelo programa independente Limite através da Rádio Renascença como sinal para confirmar o início da revolução.

Por este motivo, transformou-se em símbolo da revolução, assim como do início da democracia em Portugal.