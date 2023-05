O trânsito na Avenida da República, em Lisboa, esteve este sábado de manhã condicionado devido à gravação de um anúncio publicitário.Fonte da Divisão de trânsito da PSP de Lisboa confirmou aoque os constrangimentos não se vão estender durante a tarde.As imagens divulgadas nas redes sociais mostram a presença da PSP no local e vários condutores a buzinar devido ao congestionamento do trânsito provocado pela gravação do anúncio.