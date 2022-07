Uma mulher grávida, de 41 anos, já no final do tempo de gestação e com dores que associou ao trabalho de parto, percorreu cem quilómetros desde a sua residência, em Vila de Rei, até à Maternidade do Hospital Distrital de Santarém de Santarém (HDS), para dar à luz o seu primeiro filho e só então percebeu que o bebé estava morto ainda antes de nascer.









