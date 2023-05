Uma grávida de 37 semanas deu à luz o bebé na sua residência, no concelho de Torres Vedras, após ter percorrido cerca de cem quilómetros na viagem de ida e volta até à unidade das Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), estabelecimento de saúde em que foi examinada mas, por não existirem contrações regulares, foi enviada de novo para casa, onde perto de três horas depois acabaria por se verificar o nascimento.Segundo o conselho de administração do CHO, a mulher “foi avaliada às 02h16 e monitorizada até às 03h20”, mas “por não se encontrar em fase ativa do trabalho de parto, foi dada alta e orientada para regressar caso ocorresse o agravamento das queixas”.