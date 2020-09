Grávidas com Covid-19 recusadas em hospitais privados

As grávidas com partos programados que testem positivo ao coronavírus vão ser recusadas em hospitais privados.A informação é avançada pelo jornal Público, que dá conta que as maternidades da CUF transferem para o SNS grávidas com partos programados que testem positivo à Covid-19.Assim como nos Lusíadas, na maternidade do Porto e na Clínica de Santo António, na Amadora.