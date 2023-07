O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, garantiu que as grávidas de baixo risco do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, encaminhadas para unidades privadas serão atendidas com “qualidade e segurança”, mas admitiu que isto se deve a “uma situação de conflitualidade” no Serviço de Obstetrícia e que preferia não ter de “recorrer a terceiros”.









