Grávidas infetadas encaminhadas para hospitais dedicados à Covid-19

Grávidas com Covid-19 estão a ser orientadas para hospitais com circuitos dedicados à doença, quer sejam públicos ou privados.









Orientação da Direção-Geral da Saúde indica que “estas grávidas devem ser preferencialmente internadas em serviços hospitalares que disponham das valências necessárias para o tratamento de doentes com Covid-19”. A medida insere-se ainda na reorganização hospitalar, implementada pelo plano de contingência que, no início da pandemia, distinguiu ‘hospitais Covid’ de hospitais ‘limpos’.

Grandes redes privadas, que tanto dispõem de unidades em que não entram infetados como de unidades dedicadas à Covid-19 (Luz Saúde e Lusíadas) dão à mulher a hipótese de ser redirecionada dentro do grupo ou de optar pelo público. No Serviço Nacional de Saúde o procedimento é o mesmo: em Lisboa, as grávidas infetadas pelo novo coronavírus seguem para o Hospital de Santa Maria. Na margem sul do Tejo, os centro hospitalares Barreiro-Montijo e de Setúbal transferem para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.