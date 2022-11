As grávidas que recorram aos serviços de Urgência de forma indevida podem vir a ter de pagar taxas moderadoras. A sugestão foi dada pelo coordenador nacional da Comissão de Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Blocos de Partos, Diogo Ayres de Campos, que entende que as grávidas também estão a sobrecarregar estes serviços e que as regras devem ser iguais para todos os utilizadores.









