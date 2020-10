Os dois homens que vandalizaram uma gravura rupestre no parque Arqueológico do Vale do Coa confessaram esta quarta-feira a autoria dos desenhos , garantindo que desconheciam de todo que a rocha fosse classificada e tivesse valor arqueológico.









Na primeira sessão de julgamento, realizado esta quarta-feira no Tribunal de Vila Nova de Foz Coa, Rui Rego e Gonçalo Aires, ambos com 37 anos, assumiram a autoria dos desenhos - a inscrição “bike”, um boneco e uma bicicleta. À juíza ambos disseram que integravam um grupo de BTT quando passaram no local a pé e porque lhes disseram que “só havia mais gravuras no outro lado do rio” decidiram eles fazer desenhos numa rocha que “estava parcialmente coberta de vegetação e não tinha qualquer sinalização”.