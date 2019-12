Greta Thunberg passeia discretamente por bairro lisboeta

Greta Thunberg partilhou uma fotografia numa escadaria no Bairro de Alfama e anunciou que estaria por Lisboa durante uns dias. A jovem ativista pelo clima de 16 anos, que atravessou o Oceano Atlântico a bordo de um veleiro desde Nova Iorque até Lisboa, confessou que vai aproveitar o tempo na capital portuguesa para se informar sobre o que se passou nas últimas três semanas enquanto esteve em viagem.

A passagem de Greta por Alfama revelou-se discreta. Poucos moradores tinham conhecimento que a jovem de 16 anos teria por ali passado. Uma testemunha afirma ter visto pessoas da tripulação do veleiro a descarregarem malas, naquela que é uma zona com vários alojamentos locais. De acordo com declarações de uma moradora, a ativista terá até visitado o Miradouro de Santa Luzia.

Numa publicação na rede social Instagram, a ativista sueca surge numa fotografia em Alfama. Na mesma publicação, Greta confessa que provavelmente parece "bêbeda ao passear pelas bonitas ruas de Lisboa com as ‘pernas trémulas’" devido aos dias passados no mar a bordo do veleiro La Vagabonde.

De galochas, cantil na mão e ainda com a roupa técnica da longa e dura viagem, foi assim que a ativista surgiu na imagem que conta já com mais de um milhão de gostos no Instagram.

Greta Thunberg foi recebida esta terça-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e pelo presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, José Maria Cardoso, além de ativistas portuguesas da greve climática estudantil.

A jovem de 16 anos segue nos próximos dias para a cimeira do clima, a COP25, em Madrid, onde deverá participar na marcha que está marcada para sexta-feira na capital espanhola.