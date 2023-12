Greve ao trabalho suplementar no grupo EDP prolongada até final de janeiro

A federação de sindicatos Fiequimetal entregou um pré-aviso de greve ao trabalho suplementar nas empresas do grupo EDP, entre 2 e 31 de janeiro, prolongando assim a paralisação iniciada em 1 de dezembro, foi esta segunda-feira anunciado.

De acordo com comunicado da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal), "na reunião de negociação, dia 13, os representantes da administração voltaram a não apresentar propostas relativamente às reivindicações que estão colocadas".

Os sindicatos exigem a "valorização das carreiras profissionais e da antiguidade" e a "reposição da justiça laboral", e acusam a administração de "insistir em que se trate da tabela salarial" sem assumir "as suas responsabilidades no problema das admissões recentes em bases remuneratórias [BR] superiores às de trabalhadores com mais anos de experiência".

"A administração não pode vir agora, à pressa, agitar a tabela salarial (propondo valor de aumento somente à BR2, deixando as restantes em incógnita) e o protocolo de carreiras, para recusar a exigência dos trabalhadores", apontou a Fiequimetal.

Os sindicatos representativos de trabalhadores da EDP convocaram uma greve ao trabalho suplementar a partir de 1 de dezembro e, inicialmente, até 1 de janeiro.

Hugo Soares, secretário executivo do Sindel (Sindicato Nacional da Indústria e da Energia), disse à Lusa que esta forma de luta foi decidida depois de a empresa não ter manifestado disponibilidade para aceitar as reivindicações dos trabalhadores.

De acordo com o texto reivindicativo dos trabalhadores, que foi entregue à empresa em outubro, as novas contratações estão a receber uma remuneração superior à paga aos colaboradores mais antigos, com a justificação de que existe escassez no mercado e que estes têm mais experiência técnica.

O pré-aviso de greve abrange o prolongamento ou antecipação do horário normal de trabalho, dias de folga, feriados e casos de prevenção, entre outros.

A frente sindical que convocou esta greve inclui a Associação Sindical dos Trabalhadores do Setor Energético e Telecomunicações (ASOSI), a Fiequimetal, o Sindicato das Indústrias, Energia e Águas de Portugal (SIEAP), o Sindicato Nacional da Indústria e da Energia (Sindel), o Sindicato Inovação Energética (Sinovai) e o Sindicato da Indústria e Energia de Portugal (Sirep).