Greve atípica dos professores levanta dúvidas que justificam esclarecimento da PGR, defende Governo

O pedido de esclarecimento à Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a legalidade dos termos em que decorre a greve dos professores justifica-se por ser uma "greve atípica" e haver "dúvidas que precisam de ser esclarecidas", defendeu hoje o Governo.

"Se o Governo não considerasse que não havia nada a clarificar sobre esta greve que como todos os portugueses podem ver é uma greve atípica, que foge das greves mais normais, não teria colocado à questão à PGR. Se colocou é porque entende que há dúvidas que precisam de ser esclarecidas. O direito à greve é um direito de todos os trabalhadores, mas as greves também têm regras e é isso que é preciso confirmar, se aqui elas estão ou não estão a ser seguidas", disse esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A ministra foi questionada sobre a greve dos professores em curso, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros de hoje, tendo ainda recusado comentar as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o tema.