Greve cirúrgica deixa crianças em lista de espera

Greve cirúrgica dos enfermeiros começou a 22 de novembro.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

A greve cirúrgica dos enfermeiros, que começou a 22 de novembro, está a deixar crianças sem operações.



O bloco operatório da pediatria do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), ao qual pertence o Hospital de Santa Maria, não funciona desde que o protesto começou.



A denúncia partiu do presidente do conselho de administração do CHLN, Carlos Martins. De acordo com o gestor, a greve " está a colocar em causa o tempo útil de resposta aos doentes e está a criar uma não equidade no acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)".



Desde o dia 22 de novembro que já foram adiadas, no CHLN, 450 cirurgias - 37 são de pediatria.



"Estamos a falar de crianças e jovens que têm aulas e estão a ver a sua vida adiada. Estamos a falar da qualidade de vida de doentes", explica, sublinhando que a greve deverá custar ao CHLN entre dois e três milhões de euros.



Segundo Carlos Martins - que vai tentar encontrar uma resposta para os doentes no SNS, recorrendo a outras unidades públicas - os médicos do CHLN vão operar a blocos operatórios de outros hospitais, mesmo que sejam privados, se tal for necessário.