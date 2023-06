Greve da CP suprimiu 44 comboios nas primeiras 12 horas de quarta-feira

A greve parcial dos trabalhadores ferroviários da CP levou à supressão de 44 dos 560 comboios programados para as primeiras 12 horas de quarta-feira, segundo dados da CP enviados ao CM.

Entre as 00h00 e as 12h00 desta quarta-feira foram suprimidos 10 comboios de longo curso (31 programados), 33 nos urbanos de Lisboa (272 previstos) e um regional (134 programados). Segundo a CP, não foi suprimida qualquer ligação nos Urbanos do Porto e de Coimbra.

Segundo o Sindicato Ferroviário de Revisão Comercial Itinerante, até 5 de julho, em períodos intercalados, os trabalhadores vão realizar greve à prestação de trabalho sempre que o seu período preveja um repouso fora da sede, mas apenas em algumas escalas de serviço de Lisboa, Porto e Barreiro. Os inspetores chefe de serviço comercial, chefe de equipa comercial, operador de venda e controlo, inspetor de transportes e chefe de equipa de transportes, quando solicitados por parte da empresa para o acompanhamento de comboios, efetuam greve a todo o seu período de trabalho. Os trabalhadores ferroviários, quando solicitados pela empresa para o acompanhamento de comboios, em substituição dos trabalhadores em greve, cumprem paralisação em todo o seu horário de trabalho. O sindicato contesta a alegada "discriminação salarial" e a "violação do acordo referente às regras de segurança da circulação". A CP já indicou que as acusações são "falsas, infundadas e difamatórias".