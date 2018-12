Utente têm visto as suas cirurgias adiadas, incluindo doentes oncológicos e crianças. Ministra desdramatiza.

Virgílio Canaverde, de 63 anos, tem cancro na próstata e nos rins. O médico que o segue no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mandou-o realizar vários exames com urgência, explicando-lhe que o problema oncológico teria de ser atacado nesta fase inicial, e que o iria operar até ao final do ano. Mas ‘graças’ ...