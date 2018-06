Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve de oficiais de justiça fecha tribunais no Centro e Alentejo

Funcionários exigem medidas sobre a revisão estatutária, aposentação e contagem do tempo de carreira.

Por Lusa | 13:24

Vários tribunais da comarca de Coimbra e do Alentejo encontram-se fechados e diversos julgamentos foram já adiados devido à greve dos oficiais de justiça, informaram esta sexta-feira fontes judiciais das duas regiões.



Os tribunais de Arganil e da Lousã, o Tribunal de Execução, em Soure, e o Tribunal do Comércio, em Montemor-o-Velho, encontram-se encerrados devido ao primeiro de três dias de greve dos funcionários judiciais, disse à agência Lusa a presidente da Comarca de Coimbra, Isabel Namora.



Segundo a responsável, registou-se, até ao momento, o adiamento de seis julgamentos e de duas diligências.



A adesão à greve na Comarca de Coimbra é de "aproximadamente 56%", sendo que no tribunal da capital de distrito encontram-se encerrados os juízos número 2 e 3 da instância local criminal e os juízos 1 e 2 da central criminal, acrescentou.



Também na Relação de Coimbra, se sente o impacto da greve "no funcionamento do tribunal", afirmou o presidente daquele tribunal, Luís Azevedo Mendes, referindo que não há impacto nas sessões.



À sexta-feira, apenas decorrem sessões da secção social da Relação de Coimbra que foram antecipadas para terça-feira, explicou.



No Alto Alentejo, o Tribunal de Portalegre está encerrado devido à greve, bem como o Tribunal de Trabalho, disse à agência Lusa fonte judicial.



O primeiro de três dias de greve dos funcionários judiciais por causa da revisão estatutária, aposentação e contagem do tempo de carreira registou "grande adesão" e encerrou diversos tribunais, disse hoje Fernando Jorge, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ).



Fernando Jorge entende que a grande adesão à greve deve levar o Ministério da Justiça a refletir sobre o descontentamento que grassa nesta profissão judiciária e defendeu que é altura de desbloquear os entraves colocados pelo Ministério das Finanças.



Segundo o presidente do SFJ, outro sinal de desagrado prende-se com a falta de pessoal, havendo, neste momento, um défice de mais de 1.000 funcionários.



Quando o período de greve terminar, o sindicato tenciona pedir uma reunião ao Ministério da Justiça para discutir as questões levantadas pelos grevistas.



A greve em curso foi inicialmente convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), tendo-se depois o Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) associado à paralisação.