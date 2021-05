Greve de Oficiais de Justiça pára julgamento com 19 arguidos em tribunal de Almada

Os Oficiais de Justiça têm parado uma hora por dia, todos os dias, de norte a sul do país, causando atrasos em várias diligências, algumas delas com dimensão. É o caso desta terça-feira, no Tribunal Judicial de Almada, em que a paralisação dos funcionários está a impedir o decorrer de um julgamento de crimes de associação criminosa que envolve 19 arguidos de todo o país, aos quais se juntam procuradores e advogados.A greve parcial dos Oficiais de Justiça decorre é consequência de uma falha de diálogo por parte do Ministério da Justiça que recusa discutir com aqueles funcionários o respetivo estatuto.O Sindicato dos Funcionários Judiciais (STJ) convocou uma greve, com a duração de um mês, que se iniciou no dia 17 e que ocorre entre as 10h00 e as 11h00.