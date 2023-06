Greve de professores deve-se ao Governo e ao desinvestimento na escola

A Federação Nacional de Professores (FENPROF) responsabilizou este domingo o Governo pela greve dos professores, considerando que o que está na origem da paralisação é "o desinvestimento" deste governo e de outros na escola pública.

A FENPROF responsabiliza ainda o Governo de António Costa por ter deixado "chegar ao final do ano letivo sem dar resposta aos problemas que estão na origem da luta dos professores", ao mesmo tempo que acusa o ministro João Costa e a equipa ministerial de "incapacidade negocial".

Em comunicado, a FENPROF responde assim a declarações do ministro da tutela, João Costa, que, no sábado, em Torres Vedras, afirmou que as greves dos professores decretadas para durante os exames nacionais e as avaliações finais colocam em causa a escola pública.