Greve de professores fecha centenas de escolas e deixa milhares de alunos sem aulas

O Sindicato Independente de Professores e Educadores estima que quase metade dos docentes tenha aderido esta segunda-feira de manhã à greve nacional, provocando o encerramento de "dezenas de escolas" e deixando milhares de alunos sem aulas.

"Estamos neste momento a fazer o piquete, a telefonar para todos os agrupamentos e o feedback que temos é que ronda os 50%, com mais incidência numas zonas e menos noutras, varia muito consoante a zona do país", revelou em declarações à Lusa Júlia Azevedo, presidente do SIPE - Sindicato Independente de Professores e Educadores.

Segundo dados recolhidos pelo sindicato, as zonas onde a greve está a ter mais impacto são Lisboa, Sintra, Porto, Baião, Barcelos, Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Trofa, onde esta segunda-feira de manhã havia "dezenas de escolas fechadas".