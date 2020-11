A Federação Nacional de Professores (Fenprof) anunciou uma greve nacional para dia 11 de dezembro que se aplica no ensino presencial e à distância . O pré-aviso foi esta sexta-feira entregue na residência oficial do primeiro-ministro, onde o secretário-geral, Mário Nogueira, garantiu que a Fenprof mantém “as portas abertas para o diálogo e negociação”, podendo desmarcar a greve até 9 de dezembro.Os professores exigem sentar-se à mesa com o Ministério da Educação, para negociar a recuperação do tempo de serviço congelado, um regime especial de aposentação e o cumprimento das regras sanitárias anti-Covid nas escolas. Nogueira afirma haver um bloqueio negocial desde 22 de janeiro, data da última reunião com o ministro. Já o ME garantiu aoque “não existe bloqueio negocial com qualquer parceiro social do sistema educativo”.