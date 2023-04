Greve de trabalhadores de recolha de resíduos leva a sobrelotação de lixo em Marco de Canaveses

Depois das três greves em 2022, os trabalhadores de recolha de resíduos sólidos urbanos do concelho do Marco de Canaveses cumprem uma paralisação do dia 7 a 11 abril, precisamente durante o período da páscoa.Em consequência, os pontos de recolha do denominado lixo doméstico registam uma sobrelotação de sacos que se vão amontoando, principalmente na malha urbana.A empresa FCC Environment Portugal SA é a empresa contratada pelo município do Marco de Canaveses para a recolha dos resíduos sólidos. Os trabalhadores exigem a atualização do salário base para 850 euros e o valor do subsídio de refeição para 9 euros. Os grevistas exigem, também, o cumprimento de sete horas de trabalho diário e de 35 horas semanais.