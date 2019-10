Greve deixa doentes dos hospitais de Coimbra a "pão com manteiga"

A greve dos trabalhadores do serviço de alimentação dos Hospitais da Universidade de Coimbra afetou, no fim de semana, o fornecimento de refeições aos doentes."Estamos a pão com manteiga", disse um doente. António Baião, dirigente sindical, reconhece que houve problemas, apesar dos serviços mínimos.Ao pequeno-almoço foi servida uma sandes e fruta e só foi confecionada uma refeição, servida ao almoço e à noite.